В Китае представили роботов, управляемых силой мысли

·56·Технологии
В Китае представили роботов, управляемых силой мысли

Китайская компания БраинКо совершила революционный шаг в мире робототехники, представив новую платформу, позволяющую управлять машинами с помощью человеческих мыслей. Система, продемонстрированная в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ВАИК) в Шанхае, направлена на устранение барьеров между человеческим мозгом и технологиями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Система под названием Браин-Контроллед Робот AI Платформ работает через специальный ЭЭГ-шлем. Пользователю достаточно сформировать определенное намерение в мозгу, не нажимая кнопок, не отдавая голосовых команд и не совершая физических движений. Робот мгновенно считывает эти мысли и выполняет соответствующее действие.

Согласно данным иксбт.ком, процесс работы системы состоит из трех основных этапов. Сначала электроэнцефалографическая гарнитура считывает сигналы мозга. Затем искусственный интеллект анализирует эти сигналы и определяет намерение человека (например, «взять объект»). На заключительном этапе это намерение преобразуется в цифровую команду, понятную роботу.

Скорость и широкие возможности

Специалисты БраинКо отмечают, что от момента отправки сигнала мозга до начала движения робота проходит менее 200 миллисекунд. Продемонстрированная на выставке роботизированная рука успешно выполнила сложные задачи, такие как захват стакана и поднятие яблока с помощью силы мысли.

Уникальность новой платформы заключается в ее совместимости с различными типами роботов. К ним относятся:

  • Гуманоидные (человекоподобные) роботы;
  • Промышленные манипуляторы;
  • Четвероногие роботы-собаки.
Эта особенность позволяет существующим лабораториям робототехники внедрять новую технологию без создания специального дополнительного оборудования. Компания также продемонстрировала систему сбора данных для обучения «ембодиед AI» — моделей искусственного интеллекта, работающих в физическом мире.

БраинКо работает над интерфейсами мозг-компьютер (БКИ) с 2015 года. Ранее компания была известна технологиями медицинской реабилитации, такими как протезы, управляемые нервными и мышечными сигналами. Теперь этот опыт переносится в сферу робототехники, что открывает новые горизонты как для людей с ограниченными возможностями, так и для высокоточных промышленных работ.

BrainCoРобототехникаИскусственный интеллектBCIТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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