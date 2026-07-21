Редкое климатическое явление в Атлантическом океане: неожиданные изменения в мировой погоде

·200·Технологии
Редкое климатическое явление в Атлантическом океане: неожиданные изменения в мировой погоде

В то время как в Тихом океане формируется мощное явление Эл-Ниньо, метеорологи фиксируют редкую климатическую аномалию в тропической части Атлантического океана — Атлантическую Нинью. Это явление, связанное с необычным понижением температуры воды в восточной экваториальной части океана, наблюдалось всего 5 раз за последние 40 лет и, как ожидается, окажет заметное влияние на глобальную погодную систему. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Атлантическую Нинью не следует путать с известным явлением Ла-Ниньа в Тихом океане. Хотя оба явления связаны с охлаждением воды, они происходят в разных океанах и в рамках различных климатических циклов. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (НОАА), если температура поверхности Атлантики будет как минимум на 0,5 градуса ниже нормы в течение двух сезонов подряд, это будет официально подтверждено как шестой, самый редкий случай в текущем десятилетии.

Взаимодействие двух различных аномалий

В настоящее время на картах НОАА одновременно отражаются две противоположные картины: теплый поток Эл-Ниньо у берегов Южной Америки и область холодной Атлантической Ниньи у юго-восточного побережья Африки. Эксперт портала Севере Веатер Эуропе Андрей Флис отмечает, что, хотя эти две системы по своей природе различны, они оказывают схожее влияние на атмосферные процессы.

В частности, обе системы снижают вероятность образования мощных ураганов в Атлантическом океане. Если Эл-Ниньо усиливает вертикальный сдвиг ветра, препятствуя превращению грозовых систем в крупные циклоны, то Атлантическая Нинья ограничивает подъем тепла и влаги в атмосферу из-за холодной океанской воды. Это затрудняет процесс конвекции и не дает штормам усиливаться.

Снижение активности сезона ураганов

Согласно статистическим данным, во время Атлантической Ниньи количество тропических циклонов почти на 50 процентов меньше, чем в период обратной теплой фазы — Атлантической Ниньи. Сезон ураганов 2026 года пока развивается значительно слабее ожидаемого. Например, к середине июля обычно должны были сформироваться два именных шторма, однако в текущем году был зафиксирован только тропический шторм «Артур».

В данный момент Национальный центр по слежению за ураганами США (НХК) наблюдает за двумя зонами, где могут сформироваться новые циклоны, однако вероятность их усиления оценивается как очень низкая (10-20 процентов). В Тихом океане ситуация совершенно иная: теплые воды под влиянием Эл-Ниньо создают условия для активного формирования штормов, в частности, тропический шторм «Элида» в настоящее время движется на запад вдали от суши.

Хотя сочетание Эл-Ниньо и Атлантической Ниньи снижает риск крупных ураганов для побережья США, специалисты советуют не расслабляться. Пик климатической активности в океане обычно приходится на август, и ситуация может измениться в любой момент. Для континентальных регионов, таких как Узбекистан, подобные океанические аномалии не представляют прямой угрозы, но они меняют движение глобальных воздушных масс, влияя на долгосрочные прогнозы осадков и температуры.

КлиматОкеанEl-NiñoМетеорологияПрирода
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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