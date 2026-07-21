Bentley создала звук двигателя В8 для своего первого электромобиля с помощью оркестра

Британский производитель роскошных автомобилей Bentley представил неожиданную инновацию для своей первой серийной электрической модели — Торкал. Инженеры, искавшие решение проблемы «тишины» электродвигателей, решили отказаться от традиционных синтетических звуков в пользу живых музыкальных инструментов. Этот подход призван подарить водителю эмоциональное удовольствие, сохраняя при этом историческое наследие бренда. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, специалисты Bentley провели глубокий анализ того, почему звук знаменитого двигателя В8 так приятен человеческому слуху. Исследования показали, что дело не только в механическом тембре, но и в специфическом ритме и вибрациях при работе двигателя. По этой причине компания привлекла профессиональных барабанщиков, альтистов и бас-гитаристов для воссоздания этого эффекта.

Bentley Дйнамик Сймфонй: технология живого исполнения

Новая система получила название Bentley Дйнамик Сймфонй. В рамках проекта инженеры записали звук настоящего двигателя В8 в студии и сравнили его характеристики с живой музыкой. В ходе эксперимента с одной стороны были установлены динамики с записью В8, а с другой — барабанщик. В результате выяснилось, что энергия и ритмические акценты, исходящие из обоих источников, очень похожи.

Представители Bentley отмечают, что небольшие, едва заметные несовершенства в исполнении музыкальных инструментов придают звуку «человечность». Это кардинально отличается от искусственно созданных компьютерных звуков. Система не просто имитирует шум двигателя, а предлагает музыкальное сопровождение, отражающее дух легендарных моделей 1930-х годов и классических 6,75-литровых двигателей В8.

Аудиосистема в модели Bentley Торкал адаптируется к действиям водителя. При ускорении автомобиля музыка становится громче и меняет свою динамику в зависимости от скорости. Это дает водителю ощущение управления автомобилем с мощным двигателем внутреннего сгорания, несмотря на то, что он находится за рулем электромобиля.

Позиционирование на рынке и цена

Модель Торкал выходит на рынок как электрический аналог самого популярного кроссовера бренда — Бентайга. Хотя Bentley пока официально не объявила цену на новую модель, ожидается, что она будет находиться в той же ценовой категории, что и Бентайга. Для справки, на данный момент стоимость Бентайга начинается от 150 000 фунтов стерлингов.

В настоящее время многие производители электромобилей, включая такие бренды, как Tesla и BMW, пытаются компенсировать отсутствие звука двигателя различными синтетическими эффектами. Однако стиль живого оркестра, примененный Bentley, является совершенно новым и креативным подходом в автоиндустрии, направленным на удовлетворение высоких запросов клиентов в сегменте люкс.