2-тонная «летающая тарелка» Старфалл Илона Маска работает на холодных газовых двигателях

·65·Технологии
2-тонная «летающая тарелка» Старфалл Илона Маска работает на холодных газовых двигателях

Согласно новым данным, проект Старфалл представляет собой компактную возвращаемую капсулу диаметром 3,1 м, высотой 0,75 м и массой около 2,1 тонны. Для управления ориентацией аппарата во время полета планируется использовать двигатели на холодном газе. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Для обеспечения безопасной посадки капсулы на Землю разработана система основных, вытяжных и тормозных парашютов. Главная цель проекта Старфалл — развитие технологий орбитального производства, что, как ожидается, откроет новую эру в космической индустрии.

Согласно плану, необходимое оборудование и сырье доставляются на орбиту, где в условиях микрогравитации и вакуума производятся изделия. Готовая продукция возвращается на Землю с помощью капсулы Старфалл. Такие возможности считаются крайне перспективными для выпуска высокотехнологичных продуктов.

Кроме того, компания SpaceX рассматривает систему Старфалл как средство сверхбыстрой доставки грузов между точками на Земле по орбитальным и суборбитальным траекториям. Данная технология также вызывает большой интерес у военных структур США.

SpaceXStarfallИлон МаскТехнологииКосмос
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила недорогой пауэрбанк с индикацией состояния батареиСегодня, 08:52Starlink начал борьбу с мошенниками: терминалы отключаются по всему мируСегодня, 08:28Потрясающие снимки из космоса: космонавты облетели Землю четыре разаСегодня, 07:53Четыре камеры по 50 МП и батарея на 6500 мА·ч: представлен Моторола Эдге 70 Pro+Сегодня, 07:25Пользователи iPhone остались без уведомлений в мессенджере MaxСегодня, 07:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом