2-тонная «летающая тарелка» Старфалл Илона Маска работает на холодных газовых двигателях

Согласно новым данным, проект Старфалл представляет собой компактную возвращаемую капсулу диаметром 3,1 м, высотой 0,75 м и массой около 2,1 тонны. Для управления ориентацией аппарата во время полета планируется использовать двигатели на холодном газе. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Для обеспечения безопасной посадки капсулы на Землю разработана система основных, вытяжных и тормозных парашютов. Главная цель проекта Старфалл — развитие технологий орбитального производства, что, как ожидается, откроет новую эру в космической индустрии.

Согласно плану, необходимое оборудование и сырье доставляются на орбиту, где в условиях микрогравитации и вакуума производятся изделия. Готовая продукция возвращается на Землю с помощью капсулы Старфалл. Такие возможности считаются крайне перспективными для выпуска высокотехнологичных продуктов.

Кроме того, компания SpaceX рассматривает систему Старфалл как средство сверхбыстрой доставки грузов между точками на Земле по орбитальным и суборбитальным траекториям. Данная технология также вызывает большой интерес у военных структур США.