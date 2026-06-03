Xiaomi Ватч С5 поступили в продажу: АМОЛЭД-экран и 21 день автономности

На российском рынке стартовали продажи новых умных часов Xiaomi Ватч С5. Об этом сообщила пресс-служба крупного дистрибьютора бытовой техники и электроники диХусе. Новая модель оснащена 1,48-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с яркостью 2500 нит, а её рамки стали на 40% тоньше по сравнению с предыдущими поколениями. Об этом пишет Иксбт.ком сообщает .

Корпус часов выполнен из нержавеющей стали, также доступны варианты с керамической и карбоновой рамкой. Вес устройства без ремешка составляет 46 граммов. Xiaomi Ватч С5 работают на базе новой операционной системы HyperOS 3 и поддерживают функцию Xiaomi Смарт Хуб. Это обеспечивает интеграцию часов в экосистему умного дома и идеальную синхронизацию со смартфоном.

Одним из главных преимуществ устройства является время автономной работы. Благодаря аккумулятору ёмкостью 815 мАч часы могут работать до 21 дня на одном заряде. Также гаджет оснащён двухдиапазонной системой ГНСС, более чем 160 спортивными режимами и расширенными функциями мониторинга здоровья. С помощью новых датчиков (4 ЛЭД + 4 ПД) точность измерения пульса достигла 98,4%.

Интересной особенностью является наличие специального «режима болельщика», который распознает поддерживающие жесты и преобразует их в данные о пульсе и сожжённых калориях. Устройство также отслеживает вариабельность сердечного ритма (ХРВ) и предоставляет еженедельные и ежемесячные отчёты о качестве сна.