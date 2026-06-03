В России созданы дроны для выявления скрытых дефектов в электросетях

Инженеры российской группы компаний «Аэромакс» разработали и запатентовали технологию диагностики линий электропередачи (ЛЭП) с помощью дронов. Новая система позволяет выявлять опасные дефекты на ранней стадии путем анализа невидимого для человеческого глаза ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В основе метода лежит регистрация явления, называемого «коронным разрядом». Это микроскопическая молния, возникающая в месте повреждения провода или изолятора и излучающая ультрафиолет. Высокоскоростная камера на борту дрона фиксирует эти вспышки, после чего данные обрабатываются с помощью специальных математических алгоритмов.

Особенность разработки заключается в том, что система не просто отмечает источники света, но и анализирует пульсацию разряда. Если вспышки происходят ритмично в такт частоте электросети (50 Гц), это свидетельствует о наличии серьезного дефекта. Хаотичные вспышки воспринимаются как фоновый шум и игнорируются.

В отличие от существующих аналогов, система «Аэромакс» эффективно работает даже днем благодаря специальным фильтрам и точно определяет степень опасности дефекта. В будущем планируется интеграция искусственного интеллекта, который поможет прогнозировать развитие неисправностей и планировать ремонтные работы.