Сборная Испании убрала Дональда Трампа с чемпионского фото, что вызвало волну обсуждений!

Сборная Испании опубликовала в социальных сетях командное фото, сделанное после победы на чемпионате мира по футболу 2026 года. Однако на снимке, размещенном командой, не видно президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп находился на одной сцене с футболистками во время церемонии награждения. Но фотография, опубликованная на странице сборной Испании, была обрезана таким образом, что президент США остался за кадром. Эта ситуация привлекла внимание пользователей социальных сетей и вызвала различные дискуссии.