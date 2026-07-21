Пробывшая месяц под завалами кошка найдена живой

·59·Мир
Пробывшая месяц под завалами кошка найдена живой

Спустя почти месяц после мощного землетрясения в Венесуэле спасатели извлекли из-под завалов живую кошку. Это событие стало символом надежды для местных жителей, несмотря на последствия трагедии.

Сообщается, что кошка была найдена 18 июля во время поисковых работ в разрушенном жилом комплексе в штате Ла-Гуайра. Спасатель-волонтер Андрес Карвахаль рассказал, что животное от страха спряталось глубоко в руинах здания.

По его словам, чтобы спасти кошку, сначала ей предложили еду. Обессиленное от голода животное осторожно приблизилось и начало есть, после чего спасатели смогли вынести его в безопасное место.

Спасенную кошку передали под наблюдение ветеринаров, где ей была оказана первая медицинская помощь. В дальнейшем планируется отправить ее в приют для бездомных животных.

Волонтеры подчеркнули, что обнаружение живого существа среди руин подарило людям надежду на фоне тяжелой трагедии.

Напомним, что 24 июня в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле друг за другом, погибло более 5 200 человек. По официальным данным, свыше 16 тысяч человек получили ранения, сотни зданий были разрушены, а тысячи жителей остались без крова.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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