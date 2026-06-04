Крупная сделка между компаниями Илона Маска: xAI купила Мегапак у Tesla

Документы, связанные с процессом ИПО SpaceX, раскрыли крупные финансовые операции между компаниями экосистемы Илона Маска. По данным, стартап в сфере искусственного интеллекта xAI приобрел у Tesla системы хранения энергии Мегапак на сумму около 269 миллионов долларов. Ранее объем подобных транзакций достигал 430 миллионов долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Эти сделки направлены на обеспечение центров обработки данных и инфраструктуры искусственного интеллекта xAI стабильной энергией. Системы Мегапак представляют собой крупные накопители энергии, поддерживающие бесперебойную работу высокопроизводительных вычислительных систем.

Раскрытие этой информации совпало с подготовкой SpaceX к ИПО с оценкой в 1,77 триллиона долларов и планами по привлечению около 75 миллиардов долларов инвестиций. Это демонстрирует взаимосвязь финансовых потоков в империи Маска.

Технически Мегапак 3-го поколения использует крупные аккумуляторные элементы объемом 2,8 литра, что значительно увеличивает емкость хранения энергии. Новая модель обладает мощностью 5 МВт·ч, что существенно выше показателя 3,9 МВт·ч у предыдущей версии Мегапак 2. Кроме того, Tesla упростила тепловой блок, сократив количество соединений на 78%.