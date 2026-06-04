Четыре камеры по 50 МП и батарея на 6500 мА·ч: представлен Моторола Эдге 70 Pro+

·47·Технологии
Четыре камеры по 50 МП и батарея на 6500 мА·ч: представлен Моторола Эдге 70 Pro+

Компания Моторола официально представила свой новый флагман — смартфон Эдге 70 Pro+. Это устройство является улучшенной версией модели Эдге 70 Pro и отличается перископическим модулем камеры, технологией беспроводной зарядки и обновленной аппаратной платформой. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Главной особенностью нового смартфона стала система камер, состоящая из четырех датчиков по 50 мегапикселей. Основной модуль базируется на сенсоре Sony ЛЙТИА 710 с оптической стабилизацией. Перископический модуль обеспечивает 3,5-кратный оптический и 50-кратный гибридный зум. Кроме того, система дополнена сверхширокоугольной камерой с функцией макросъемки и фронтальной камерой на 50 МП.

Устройство работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 8500 Экстреме и оснащено 6,8-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 5200 нит. Смартфон поддерживает запись видео в формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду и обработку изображений с помощью искусственного интеллекта.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6500 мА·ч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную на 15 Вт и реверсивную зарядку. Корпус Моторола Эдге 70 Pro+ защищен по стандартам ИП68/ИП69 и военному стандарту МИЛ-СТД-810Х. Устройство работает под управлением операционной системы Android 16 и оболочки Хелло УИ.

MotorolaСмартфонТехнологииAndroid 16Dimensity 8500
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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