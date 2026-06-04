Китайские шпионы заманивают западных специалистов в ловушку через LinkedIn

·54·Технологии
Китайские шпионы заманивают западных специалистов в ловушку через LinkedIn

Китайские разведывательные службы используют платформы для поиска работы и рекрутинга, такие как LinkedIn, чтобы побудить специалистов из западных стран делиться конфиденциальной информацией. Об этом говорится в совместном предупреждении, опубликованном ФБР США, британской службой МИ5, а также правительствами Австралии, Канады и Новой Зеландии. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно отчету, китайские шпионы выдают себя за представителей фиктивных компаний, расположенных за пределами Китая, рекрутеров или ХР-специалистов. Их главная цель — получение закрытой информации, которая может служить интересам Пекина. Это предупреждение было опубликовано в то время, когда США и Великобритания пытаются улучшить отношения с Китаем.

Хотя китайские шпионы часто полагаются на хакерские атаки при краже данных, этот новый отчет показывает, что они пытаются установить контакт с живыми источниками через общедоступные веб-сайты и социальные сети. Китайская военная разведка стремится собирать привилегированную военную, политическую и экономическую информацию, чтобы получить стратегическое и тактическое преимущество над странами альянса «Фиве Эес».

Шпионы в основном нацелены на сотрудников, имеющих допуск к секретной информации, военнослужащих, журналистов, академиков и сотрудников аналитических центров. Кандидаты отбираются на основе их резюме и вероятности обладания важной информацией. Даже несекретные данные могут быть полезны для политических решений Пекина при объединении с другой информацией.

Представитель LinkedIn в комментарии изданию TechCrunch подчеркнул, что создание поддельных аккаунтов нарушает правила платформы. «Мы сосредоточены на выявлении злоупотреблений, поддерживаемых государствами, и продолжаем принимать меры против поддельных профилей», — добавил представитель компании.

LinkedInКитайШпионажКибербезопасностьФБР
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Nodirbek Razzokov
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