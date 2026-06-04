Интеграция Сбер и Т-Банк: все счета теперь в одном приложении

·39·Технологии
Интеграция Сбер и Т-Банк: все счета теперь в одном приложении

Команда Сбер предоставила пользователям приложения «SberBank Онлине» возможность управлять счетами в других банках. На текущем этапе к платформе подключен Т-Банк. По словам представителей Сбер, запуск этого проекта выводит технологию открытого банкинга на массовый рынок. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Теперь клиенты, имеющие счета в обоих банках, могут просматривать их в едином интерфейсе, что значительно упрощает переводы средств и финансовый контроль. По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева, открытый банкинг перестает быть технологией для узкого круга и становится массовым клиентским сценарием.

Для активации услуги необходимо выбрать пункт «Добавить счет другого банка» в разделе «Кошелек» приложения. Все операции выполняются только с согласия клиента. Безопасность обеспечивается прямым обменом данными по защищенным каналам между банками и использованием специальных криптографических стандартов.

На первом этапе интеграции доступны только дебетовые карты и текущие счета. В будущем список планируется расширить за счет вкладов, кредитов и инвестиционных продуктов. Также ожидается подключение к платформе других крупных финансовых организаций.

SberT-BankФинтехПриложениеБанкинг
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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