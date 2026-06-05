Платформа Дзен переходит на архитектуру искусственного интеллекта Кортекс

·59·Технологии
Платформа Дзен переходит на архитектуру искусственного интеллекта Кортекс

Платформа Дзен объявила о переходе на новую архитектуру искусственного интеллекта Кортекс для обработки и распространения контента. Это обновление направлено на перестройку системы на основе модульного принципа. По словам представителей компании, новая структура позволяет анализировать содержание публикаций, их актуальность и доверие к источнику, а не просто реагировать на клики пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная задача реформы — выявлять происхождение новостей в условиях информационной перегрузки и находить авторов, добавляющих реальную экспертизу. Изменения опираются на четыре основных направления. Система переходит от поиска совпадений слов в тексте к анализу смысловой близости. Это помогает алгоритмически объединять тексты, схожие по содержанию, но имеющие разную лексику.

Вторым приоритетным направлением станет быстрая проверка фактов (верификация). Новая архитектура позволяет точнее определять первоисточник информации на фоне растущего объема контента, созданного искусственным интеллектом. Третье направление включает анализ глубоких сигналов пользователей, таких как дочитывание статьи до конца, сохранение и обсуждение в мессенджерах, например, Telegram.

Наконец, технологическая адаптивность позволяет платформе быстро внедрять новшества и устанавливать прозрачные правила для медиа. При этом приоритет отдается качественным аналитическим материалам и проверенной информации.

ДзенCortexИскусственный ИнтеллектАлгоритмТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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