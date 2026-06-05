Подготовка к следующему полету: Новые Super Heavy и Starship впервые показаны вместе

На космодроме Старбасе в Техасе ракета-носитель Super Heavy Booster 20 и корабль Шип 20 впервые появились в одном кадре. Бустер 20 недавно вывезли из комплекса Мега Бай 1, и сейчас он направляется на площадку Массей'с для криогенных испытаний. Рядом с ним можно увидеть корабль Шип 20, полностью готовый к новым полетам. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Ранее сообщалось об активном строительстве самого крупного производственного комплекса в истории SpaceX — ультрасовременного цеха Гигабай. Компания также представила последние фотографии этого гигантского сооружения. Кроме того, после успешного 12-го полета системы Starship было выявлено серьезное повреждение одного из зданий на стартовом комплексе, однако пусковой стол остался практически в идеальном состоянии.

SpaceX обновила информацию о программе Марс на своем официальном сайте и неожиданно приблизила сроки первых грузовых полетов корабля Starship на Красную планету. Планы перенесены с 2030 на 2028 год. Такие ракеты в будущем будут выводить на орбиту спутники Starlink нового поколения, что увеличит пропускную способность системы в несколько раз.