Подготовка к следующему полету: Новые Super Heavy и Starship впервые показаны вместе

·316·Технологии
Подготовка к следующему полету: Новые Super Heavy и Starship впервые показаны вместе

На космодроме Старбасе в Техасе ракета-носитель Super Heavy Booster 20 и корабль Шип 20 впервые появились в одном кадре. Бустер 20 недавно вывезли из комплекса Мега Бай 1, и сейчас он направляется на площадку Массей'с для криогенных испытаний. Рядом с ним можно увидеть корабль Шип 20, полностью готовый к новым полетам. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Ранее сообщалось об активном строительстве самого крупного производственного комплекса в истории SpaceX — ультрасовременного цеха Гигабай. Компания также представила последние фотографии этого гигантского сооружения. Кроме того, после успешного 12-го полета системы Starship было выявлено серьезное повреждение одного из зданий на стартовом комплексе, однако пусковой стол остался практически в идеальном состоянии.

SpaceX обновила информацию о программе Марс на своем официальном сайте и неожиданно приблизила сроки первых грузовых полетов корабля Starship на Красную планету. Планы перенесены с 2030 на 2028 год. Такие ракеты в будущем будут выводить на орбиту спутники Starlink нового поколения, что увеличит пропускную способность системы в несколько раз.

SpaceXStarshipSuper HeavyИлон МаскКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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