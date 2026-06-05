Первый триллионер в истории: Илон Маск устанавливает рекорд через IPO SpaceX

·113·Технологии
Первый триллионер в истории: Илон Маск устанавливает рекорд через IPO SpaceX

Ожидается, что первичное публичное размещение акций (IPO) компании SpaceX пройдет 12 июня 2026 года на бирже Насдак под тикером СПККс. Это событие имеет историческое значение для Илона Маска, который находится на пороге получения статуса первого в мире триллионера. Согласно аналитическим оценкам, после завершения IPO его состояние превысит этот беспрецедентный уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно обновленным данным проспекта IPO SpaceX, доля предпринимателя в компании оценивается примерно в 866,5 млрд долларов. При запланированной цене акций в 135 долларов общая капитализация SpaceX может достичь 1,77 трлн долларов. Это позволит компании войти в число крупнейших публичных корпораций США сразу после выхода на биржу.

Илон Маск сохранит значительное влияние на компанию: после IPO его контроль над SpaceX может превысить 82%. Однако в документах указано, что он обязался не продавать акции в течение одного года после размещения. После этого он сможет полностью или частично сократить свою долю, что может кардинально изменить структуру собственности компании.

Состояние Маска стабильно растет уже более десяти лет, особенно после резкого взлета акций Tesla, начавшегося в 2013 году. Впервые он стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, обойдя основателя Amazon. По данным Форбес, сейчас состояние Маска превышает 820 млрд долларов, однако в ближайшие дни эти показатели, как ожидается, будут обновлены.

Илон МаскSpaceXIPOTeslaNasdaq
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Самые интересные стартапы хотят отвлечь пользователей от смартфоновСамые интересные стартапы хотят отвлечь пользователей от смартфоновВчера, 17:26Wildberries и Русс запускают новую цифровую платформу здоровьяWildberries и Русс запускают новую цифровую платформу здоровьяВчера, 17:21Стоимость Супабасе удвоилась за 8 месяцев и достигла 10 млрд долларовСтоимость Супабасе удвоилась за 8 месяцев и достигла 10 млрд долларовВчера, 16:52Почти 70% пользователей Стеам перешли на Windows 11Почти 70% пользователей Стеам перешли на Windows 11Вчера, 16:27Google и ФБР предупреждают: хакеры проникают в офисы под видом ИТ-специалистовGoogle и ФБР предупреждают: хакеры проникают в офисы под видом ИТ-специалистовВчера, 16:25Представлен лазерный комплекс для взлома защиты iPhone и спутниковПредставлен лазерный комплекс для взлома защиты iPhone и спутниковВчера, 15:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус