Первый триллионер в истории: Илон Маск устанавливает рекорд через IPO SpaceX

Ожидается, что первичное публичное размещение акций (IPO) компании SpaceX пройдет 12 июня 2026 года на бирже Насдак под тикером СПККс. Это событие имеет историческое значение для Илона Маска, который находится на пороге получения статуса первого в мире триллионера. Согласно аналитическим оценкам, после завершения IPO его состояние превысит этот беспрецедентный уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно обновленным данным проспекта IPO SpaceX, доля предпринимателя в компании оценивается примерно в 866,5 млрд долларов. При запланированной цене акций в 135 долларов общая капитализация SpaceX может достичь 1,77 трлн долларов. Это позволит компании войти в число крупнейших публичных корпораций США сразу после выхода на биржу.

Илон Маск сохранит значительное влияние на компанию: после IPO его контроль над SpaceX может превысить 82%. Однако в документах указано, что он обязался не продавать акции в течение одного года после размещения. После этого он сможет полностью или частично сократить свою долю, что может кардинально изменить структуру собственности компании.

Состояние Маска стабильно растет уже более десяти лет, особенно после резкого взлета акций Tesla, начавшегося в 2013 году. Впервые он стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, обойдя основателя Amazon. По данным Форбес, сейчас состояние Маска превышает 820 млрд долларов, однако в ближайшие дни эти показатели, как ожидается, будут обновлены.