Спаркле представила видеокарту Intel Арк Pro Б70 с 32 ГБ памяти

На выставке Компутекс 2026 компания Спаркле продемонстрировала одноплатную компактную версию графического ускорителя Intel Арк Pro Б70. Новое устройство оснащено системой охлаждения с одним вентилятором и ориентировано на повышение вычислительной плотности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данная видеокарта имеет 32 ГБ видеопамяти (ВРАМ). Установка восьми таких ускорителей в систему позволяет увеличить общий объем памяти до 256 ГБ. Это обеспечивает бесперебойный запуск крупных моделей искусственного интеллекта (ИИ) с более чем 200 миллиардами параметров. Такая конфигурация предназначена в первую очередь для серверов нового поколения и рабочих станций компактного формата.

Новая модель основана на архитектуре Баттлемаге и работает на полном чипе БМГ-Г31 с 32 ядрами Ксе2. Объем памяти 32 ГБ дает ей значительное преимущество в сценариях вывода данных искусственного интеллекта и создания сложного контента.

Эта версия Intel Арк Pro Б70 работает с тепловым пакетом (ТДП) 160 Вт, что значительно ниже стандартных 230 Вт в двухслотовых модификациях. Питание подается через один 16-контактный разъем, а максимальная частота может достигать 2800 МГц.