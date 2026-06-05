Блудй ГР285: представлена новая игровая гарнитура с тремя режимами подключения

Бренд Блудй выпустил на рынок новую игровую гарнитуру модели ГР285. Главная особенность устройства — возможность подключения тремя способами: беспроводная связь на частоте 2,4 ГГц, технология Bluetooth 5.3 и проводное подключение через стандартный аудиоразъем 3,5 мм. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам производителя, такая многофункциональность обеспечивает полную совместимость гарнитуры с ПК, ноутбуками, смартфонами и игровыми консолями. В комплект также входят USB-C ресивер и УСБ-А адаптер, что создает удобство для пользователей на различных платформах.

За качество звука отвечают 50-мм динамики с лазерной обработкой. Кроме того, гарнитура оснащена всенаправленным микрофоном с системой шумоподавления. Вес устройства составляет всего 222 грамма, а амбушюры изготовлены из воздухопроницаемой микрофибры.

В плане автономности Блудй ГР285 оснащен аккумулятором емкостью 1050 мАч, который обеспечивает до 45 часов работы от одного заряда. Кнопки управления громкостью, ответа на звонки и остановки музыки расположены непосредственно на корпусе наушников.

Новая модель поступила в продажу в черном и белом цветах. В настоящее время этот гаджет привлекает внимание геймеров благодаря доступной цене и техническим характеристикам.