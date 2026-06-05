Илон Маск: скорость Starlink В3 вырастет в 10 раз, а пропускная способность — в 100 раз

·96·Технологии
Илон Маск: скорость Starlink В3 вырастет в 10 раз, а пропускная способность — в 100 раз

Илон Маск раскрыл революционные подробности о новом поколении спутников Starlink, запуск которых запланирован в ближайшее время. Новые устройства Starlink В3 будут обладать пропускной способностью в 10 раз выше по сравнению с моделью В2, обеспечивая скорость более 1 Тбит/с на каждый спутник. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам миллиардера, планируется вывести на орбиту в 10 раз больше аппаратов, чем сейчас. В результате общая пропускная способность всей системы увеличится более чем в 100 раз. Кроме того, высота орбиты спутников будет снижена с 550 до 350 километров, что значительно уменьшит задержку сигнала (пинг).

Согласно законам физики, время прохождения сигнала составит менее 5 миллисекунд. Такой показатель ставит сервис Starlink в один ряд с волоконно-оптическими интернет-сетями даже в самых отдаленных точках нашей планеты. Это создает идеальные условия для онлайн-игр, стриминга в формате 8К и удаленной работы для геймеров.

Ожидается, что первая партия устройств Starlink В3 будет выведена на орбиту в 2026 году с помощью ракеты-носителя Starship. Для справки, на сегодняшний день услугами этого сервиса пользуются более 12 миллионов абонентов в 160 странах мира.

Илон МаскStarlinkИнтернетТехнологииStarship
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Самые интересные стартапы хотят отвлечь пользователей от смартфоновСамые интересные стартапы хотят отвлечь пользователей от смартфоновВчера, 17:26Wildberries и Русс запускают новую цифровую платформу здоровьяWildberries и Русс запускают новую цифровую платформу здоровьяВчера, 17:21Стоимость Супабасе удвоилась за 8 месяцев и достигла 10 млрд долларовСтоимость Супабасе удвоилась за 8 месяцев и достигла 10 млрд долларовВчера, 16:52Почти 70% пользователей Стеам перешли на Windows 11Почти 70% пользователей Стеам перешли на Windows 11Вчера, 16:27Google и ФБР предупреждают: хакеры проникают в офисы под видом ИТ-специалистовGoogle и ФБР предупреждают: хакеры проникают в офисы под видом ИТ-специалистовВчера, 16:25Представлен лазерный комплекс для взлома защиты iPhone и спутниковПредставлен лазерный комплекс для взлома защиты iPhone и спутниковВчера, 15:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус