Илон Маск: скорость Starlink В3 вырастет в 10 раз, а пропускная способность — в 100 раз

Илон Маск раскрыл революционные подробности о новом поколении спутников Starlink, запуск которых запланирован в ближайшее время. Новые устройства Starlink В3 будут обладать пропускной способностью в 10 раз выше по сравнению с моделью В2, обеспечивая скорость более 1 Тбит/с на каждый спутник. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам миллиардера, планируется вывести на орбиту в 10 раз больше аппаратов, чем сейчас. В результате общая пропускная способность всей системы увеличится более чем в 100 раз. Кроме того, высота орбиты спутников будет снижена с 550 до 350 километров, что значительно уменьшит задержку сигнала (пинг).

Согласно законам физики, время прохождения сигнала составит менее 5 миллисекунд. Такой показатель ставит сервис Starlink в один ряд с волоконно-оптическими интернет-сетями даже в самых отдаленных точках нашей планеты. Это создает идеальные условия для онлайн-игр, стриминга в формате 8К и удаленной работы для геймеров.

Ожидается, что первая партия устройств Starlink В3 будет выведена на орбиту в 2026 году с помощью ракеты-носителя Starship. Для справки, на сегодняшний день услугами этого сервиса пользуются более 12 миллионов абонентов в 160 странах мира.