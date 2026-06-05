Успех Huawei: дорогая версия модели Пура Кс Max стала популярной

Компания Huawei поставила на рынок 350 000 устройств своего нового флагманского складного смартфона Пура Кс Max в течение первых 30 дней после начала продаж. Примечательно, что если стандартная версия была продана тиражом 145 200 единиц, то более дорогая версия Коллектор’с Эдитион показала неожиданный результат с показателем 198 500 единиц. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Что касается цен, базовая модель Пура Кс Max с памятью 12+256 ГБ оценивается в 1600 долларов, а версия 12+512 ГБ — около 1780 долларов. Коллектор’с Эдитион предлагается по цене 1920 долларов за конфигурацию 16+512 ГБ и 2070 долларов за 16+1 ТБ. В первый день продаж рост составил 215 процентов по сравнению с предыдущим поколением.

В техническом плане Huawei Пура Кс Max оснащен гибким ВКХД+ ОЛЭД-дисплеем диагональю 7,69 дюйма и внешним экраном размером 5,4 дюйма. Устройство работает на базе процессора Кирин 9030 Pro, его корпус изготовлен из композитных материалов и оснащен каплевидным шарниром и защитным стеклом УТГ.

Автономность смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 5300 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную мощностью 80 Вт. Система камер основана на технологии КсМАГЭ: установлена основная камера на 50 Мп, дополнительный модуль на 50 Мп и перископический телеобъектив. Устройство работает под управлением операционной системы HarmonyOS 6.1.