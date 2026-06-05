SpaceX совершенствует систему Мечазилла: на башню устанавливают новые облегченные рельсы

·71·Технологии
SpaceX совершенствует систему Мечазилла: на башню устанавливают новые облегченные рельсы

Компания SpaceX продолжает совершенствовать гигантские механические «палочки» (чопстикс) — систему Мечазилла, расположенную на стартовых башнях космодрома Старбасе. Согласно последним данным, рельсы в этой системе будут заменены на новые, более легкие конструкции со специальными круглыми отверстиями, чтобы снизить вес без потери прочности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Рельсы на «руках» Мечазилла являются частью подвижного демпфера. Они выполняют функцию амортизаторов для гашения энергии приземляющейся ракеты. Мечазилла — это прозвище стартовой башни Starship, которая состоит из двух гигантских роботизированных рук, предназначенных не только для сборки (стакинг) ракеты, но и для перехвата возвращающегося ускорителя Super Heavy прямо в воздухе.

Вместо посадки на опорные ноги ракета зависает рядом с башней, и «палочки» захватывают ее за специальные точки на корпусе. Эта технология позволяет быстро готовить ступень к повторному запуску, экономить вес за счет отказа от тяжелых ног и значительно снижать затраты на запуск. Первый успешный перехват был осуществлен 13 октября 2024 года в ходе миссии Флигхт 5.

В настоящее время на космодроме Старбасе в Техасе готовятся к следующему полету ускоритель Super Heavy Booster 20 и корабль Шип 20. Такие ракеты будут выводить на орбиту спутники Starlink нового поколения, что послужит многократному увеличению пропускной способности глобальной сети.

SpaceXStarshipMechazillaStarbaseИлон Маск
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Самые интересные стартапы хотят отвлечь пользователей от смартфоновСамые интересные стартапы хотят отвлечь пользователей от смартфоновВчера, 17:26Wildberries и Русс запускают новую цифровую платформу здоровьяWildberries и Русс запускают новую цифровую платформу здоровьяВчера, 17:21Стоимость Супабасе удвоилась за 8 месяцев и достигла 10 млрд долларовСтоимость Супабасе удвоилась за 8 месяцев и достигла 10 млрд долларовВчера, 16:52Почти 70% пользователей Стеам перешли на Windows 11Почти 70% пользователей Стеам перешли на Windows 11Вчера, 16:27Google и ФБР предупреждают: хакеры проникают в офисы под видом ИТ-специалистовGoogle и ФБР предупреждают: хакеры проникают в офисы под видом ИТ-специалистовВчера, 16:25Представлен лазерный комплекс для взлома защиты iPhone и спутниковПредставлен лазерный комплекс для взлома защиты iPhone и спутниковВчера, 15:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус