SpaceX совершенствует систему Мечазилла: на башню устанавливают новые облегченные рельсы

Компания SpaceX продолжает совершенствовать гигантские механические «палочки» (чопстикс) — систему Мечазилла, расположенную на стартовых башнях космодрома Старбасе. Согласно последним данным, рельсы в этой системе будут заменены на новые, более легкие конструкции со специальными круглыми отверстиями, чтобы снизить вес без потери прочности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Рельсы на «руках» Мечазилла являются частью подвижного демпфера. Они выполняют функцию амортизаторов для гашения энергии приземляющейся ракеты. Мечазилла — это прозвище стартовой башни Starship, которая состоит из двух гигантских роботизированных рук, предназначенных не только для сборки (стакинг) ракеты, но и для перехвата возвращающегося ускорителя Super Heavy прямо в воздухе.

Вместо посадки на опорные ноги ракета зависает рядом с башней, и «палочки» захватывают ее за специальные точки на корпусе. Эта технология позволяет быстро готовить ступень к повторному запуску, экономить вес за счет отказа от тяжелых ног и значительно снижать затраты на запуск. Первый успешный перехват был осуществлен 13 октября 2024 года в ходе миссии Флигхт 5.

В настоящее время на космодроме Старбасе в Техасе готовятся к следующему полету ускоритель Super Heavy Booster 20 и корабль Шип 20. Такие ракеты будут выводить на орбиту спутники Starlink нового поколения, что послужит многократному увеличению пропускной способности глобальной сети.