Apple может отказаться от нового проекта Vision Pro

·45·Технологии
Apple может отказаться от нового проекта Vision Pro

Компания Apple, возможно, значительно сократила планы по развитию устройств линейки Висион. Согласно обновленной дорожной карте, опубликованной известным аналитиком Мин-Чи Куо, стратегия компании в сегменте расширенной и смешанной реальности (КсР) претерпела фундаментальные изменения. Если ранее сообщалось о работе над семью устройствами, то сейчас в активной стадии разработки остаются только два продукта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Первый ожидаемый продукт — умные очки, ориентированные на функции искусственного интеллекта без встроенного дисплея, дебют которых запланирован на 2027 год. Второе устройство станет полноценными АР/КсР-очками, отображающими информацию через оптические волноводы. Однако сроки реализации этого проекта перенесены на 2029 год. Самое главное, что в новой дорожной карте нет никакой информации о прямых преемниках гарнитуры Apple Vision Pro.

Сообщается, что эти стратегические изменения были одобрены Джоном Тернусом, руководителем направления аппаратного обеспечения Apple и вероятным преемником Тима Кука. По мнению аналитиков, компания хочет сделать больший акцент на формате компактных очков, удобных для массового использования, чем на дорогих и тяжелых гарнитурах. Это рассматривается как новый этап эры персональной электроники после смартфонов.

Стоит отметить, что инсайдер Марк Гурман недавно сообщал, что Apple работает над более легкой и компактной заменой для Vision Pro. Хотя пока данные противоречивы, более точные детали о будущем платформы Apple Висион ожидаются на конференции ВВДК 2026 вместе с обновлениями системы висионОС.

AppleVision ProТехнологииИскусственный ИнтеллектГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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