Apple может отказаться от нового проекта Vision Pro

Компания Apple, возможно, значительно сократила планы по развитию устройств линейки Висион. Согласно обновленной дорожной карте, опубликованной известным аналитиком Мин-Чи Куо, стратегия компании в сегменте расширенной и смешанной реальности (КсР) претерпела фундаментальные изменения. Если ранее сообщалось о работе над семью устройствами, то сейчас в активной стадии разработки остаются только два продукта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Первый ожидаемый продукт — умные очки, ориентированные на функции искусственного интеллекта без встроенного дисплея, дебют которых запланирован на 2027 год. Второе устройство станет полноценными АР/КсР-очками, отображающими информацию через оптические волноводы. Однако сроки реализации этого проекта перенесены на 2029 год. Самое главное, что в новой дорожной карте нет никакой информации о прямых преемниках гарнитуры Apple Vision Pro.

Сообщается, что эти стратегические изменения были одобрены Джоном Тернусом, руководителем направления аппаратного обеспечения Apple и вероятным преемником Тима Кука. По мнению аналитиков, компания хочет сделать больший акцент на формате компактных очков, удобных для массового использования, чем на дорогих и тяжелых гарнитурах. Это рассматривается как новый этап эры персональной электроники после смартфонов.

Стоит отметить, что инсайдер Марк Гурман недавно сообщал, что Apple работает над более легкой и компактной заменой для Vision Pro. Хотя пока данные противоречивы, более точные детали о будущем платформы Apple Висион ожидаются на конференции ВВДК 2026 вместе с обновлениями системы висионОС.