Hisense представляет уникальный смартфон с экраном Э-Инк для любителей чтения

·61·Технологии
Hisense представляет уникальный смартфон с экраном Э-Инк для любителей чтения

Компания Hisense начала повышать интерес к своему новому смартфону А10 с экраном Э-Инк и официально подтвердила возвращение в сегмент устройств с электронными чернилами. В опубликованном тизере компания подчеркнула, что над устройством работали три года и оно получит гораздо более тонкий корпус по сравнению с предыдущими моделями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Пока окончательный дизайн и полные технические характеристики устройства держатся в секрете. Ожидается, что новая модель станет достойным продолжением смартфона Hisense А9, выпущенного в 2022 году и вызвавшего большой интерес в свое время. Напомним, модель А9 была оснащена 6,1-дюймовым экраном Э-Инк с плотностью 300 ппи и предназначалась в основном для чтения и работы с текстами.

По неофициальным данным, новая модель Hisense А10 может получить 7-дюймовую панель Карта 1300. Предполагается, что технической основой устройства станут процессор Snapdragon, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Также ожидается установка аккумулятора емкостью 4500 мА·ч для обеспечения длительной автономной работы.

HisenseСмартфонE-InkТехнологииSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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