Мощный солнечный всплеск достиг Земли

Плазменное облако, образовавшееся в результате мощных вспышек на Солнце 3 июня, достигло Земли. По данным ученых Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, первоначальные показатели оказались значительно слабее прогнозируемых. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По мнению специалистов, пока нашу планету задела лишь краевая часть плазменного облака, а его основное ядро прошло мимо. Более точная картина развития событий должна проясниться в ближайшие часы.

Ранее прогнозировалась сильная и продолжительная магнитная буря уровня Г3-Г4 из-за серии ударов нескольких плазменных облаков. Хотя текущая ситуация слабее ожидаемой, ученые предупреждают о возможном изменении обстановки.

Сообщается, что 3 июня на Солнце были зафиксированы сразу три крупные вспышки — классов М9.3, М7.7 и сверхмощная Кс1.0. Поскольку каждая из них сопровождалась выбросом вещества в сторону Земли, вероятность усиления возмущений в магнитосфере все еще сохраняется.