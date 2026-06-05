Google представила ИИ Gemini Го для недорогих Андроид-смартфонов

·104·Технологии
Google представила ИИ Gemini Го для недорогих Андроид-смартфонов

Компания Google анонсировала специальную версию ИИ-помощника Gemini для смартфонов и планшетов с минимальными техническими характеристиками на базе ОС Android. Версия Gemini Го предназначена для устройств на платформе Android Го и расширяет возможности бюджетных гаджетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главное требование для работы нового ассистента — наличие минимум 2 ГБ оперативной памяти (RAM). Этот показатель является стандартным минимумом для смартфонов под управлением Android (Го Эдитион), начиная с версии Android 13. Таким образом, большинство современных бюджетных устройств смогут использовать сервис Gemini Го.

Gemini Го — это оптимизированная версия стандартного ИИ, адаптированная для работы в условиях ограниченных ресурсов: малого объема памяти и низкой вычислительной мощности. Он заменяет предыдущего Google Assistant Го и интегрирован в приложение Google Search. Пользователи могут активировать его, удерживая кнопку «Домой» (Хоме) или кнопку питания.

Несмотря на облегченную версию, Gemini Го обладает широким набором функций. Он способен анализировать тексты, отвечать на вопросы и создавать контент. Кроме того, ассистент позволяет загружать документы, фотографии и другие файлы в качестве контекста для более сложных запросов и диалогов.

Процесс распространения сервиса Gemini Го уже начался. Однако, как и другие крупные обновления от Google, этот процесс будет осуществляться поэтапно и в ближайшее время станет доступен пользователям во всех регионах.

GoogleGemini GoAndroidИскусственный ИнтеллектСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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