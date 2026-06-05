Рутубе построит собственный дата-центр с более чем 2 тысячами серверов

·33·Технологии
Рутубе построит собственный дата-центр с более чем 2 тысячами серверов

Команда Рутубе начнет строительство собственного центра обработки данных (ЦОД) в Ленинградской области в конце 2026 года. Запуск проекта запланирован на 2028 год. Об этом сообщил руководитель цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский. Проектная мощность нового объекта составит не менее 3 МВт, а на его базе будет размещено более двух тысяч серверов. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По словам представителей компании, для системы охлаждения будут использоваться современные решения на основе чиллеров и технологии фрикулинга. Это позволит повысить энергоэффективность и снизить углеродный след. Ожидаемый коэффициент эффективности использования энергии (ПУЭ) не превысит 1,3, что полностью соответствует высоким международным стандартам.

По словам Сергея Косинского, главная задача нового центра — обеспечить стабильную и бесперебойную работу видеосервиса с ежедневной аудиторией более 20 миллионов человек. Также эта инфраструктура послужит расширению объема хранения видео и развитию проектов в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

В настоящее время инфраструктура Рутубе включает более 7000 серверов и 380 узлов сети доставки контента (КДН), расположенных в 40 городах России и за рубежом. Ожидается, что новый дата-центр еще больше укрепит технические возможности платформы.

RutubeДата-ЦентрТехнологииИнфраструктураИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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