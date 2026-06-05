В Узбекистане началось строительство первой АЭС: Росатом дал старт проекту

·49·Технологии
В Узбекистане началось строительство первой АЭС: Росатом дал старт проекту

В Джизакской области состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства первой в Узбекистане атомной электростанции. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали символический старт проекту посредством телемоста. В рамках основного этапа мероприятия была залита «первая бетонная смесь» в фундамент будущего первого энергоблока. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам представителей госкорпорации «Росатом», этот шаг официально присваивает объекту статус «строящейся атомной электростанции» в соответствии со стандартами МАГАТЭ. Как отметил первый заместитель генерального директора «Росатома» по атомной энергетике Андрей Петров, после ввода станции в эксплуатацию ожидается, что она покроет до 14% потребления электроэнергии в стране.

Этот проект является уникальным опытом для «Росатома». АЭС в Узбекистане строится на основе первого экспортного контракта на сооружение атомной электростанции малой мощности (АЭСММ) в мире. Проект включает два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и два энергоблока с реакторами РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт каждый.

Согласно плану, после выхода атомной электростанции на полную мощность она будет производить 17,2 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Это станет важным фактором обеспечения энергетической безопасности региона и ускорения экономического роста.

АЭСРосатомЭнергетикаУзбекистанТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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