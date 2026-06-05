Стоимость Супабасе удвоилась за 8 месяцев и достигла 10 млрд долларов

·66·Технологии
Стоимость Супабасе удвоилась за 8 месяцев и достигла 10 млрд долларов

Платформа баз данных с открытым исходным кодом Супабасе в пятницу объявила о завершении раунда инвестиций серии Ф на сумму 500 млн долларов. После этих инвестиций рыночная стоимость компании достигла 10,5 млрд долларов. Таким образом, стартап за короткое время удвоил свою стоимость и официально получил статус «декакорна». Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По словам генерального директора и сооснователя компании Пола Копплстоуна, за последний год показатель использования платформы вырос более чем на 600%. Самое интересное, что более 60% новых создаваемых баз данных запускаются с помощью инструментов искусственного интеллекта. В настоящее время число пользователей Супабасе приближается к 10 миллионам, что также вдвое больше показателя восьмимесячной давности.

Копплстоун подчеркнул, что АИ-модели, такие как Claude Коде и Кодекс, сыграли большую роль в этом беспрецедентном росте. По его мнению, искусственный интеллект резко расширяет круг людей, имеющих навыки программирования. В настоящее время платформой Супабасе активно пользуются такие известные компании, как Фигма, Replit, Болт и Lovable.

Супабасе использует базу данных Постгрес с открытым исходным кодом в качестве своей технической основы. Кроме того, компания представила новый инструмент под названием Мултигрес для упрощения управления этой системой. Этот инструмент позволяет централизованно управлять сложными задачами, возникающими при масштабировании базы данных.

Раунд инвестиций возглавил фонд ГИК. Также в нем приняли участие новые партнеры, такие как Георгиан и Salesforce Вентурес, наряду с существующими инвесторами, включая Stripe. Руководитель Супабасе подчеркнул, что стратегия сохранения верности собственному видению продукта, а не адаптации под требования крупных корпораций, оправдала себя.

SupabasePostgresИскусственный ИнтеллектСтартапИнвестиции
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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