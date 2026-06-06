Касперскй планирует производство устройств за пределами России

·40·Технологии
Касперскй планирует производство устройств за пределами России

Компания «Лаборатория Касперского» ведет переговоры с производителями из Индии и Саудовской Аравии с целью локализации устройств на базе собственного программного обеспечения. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Евгений Касперский. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам топ-менеджера, модель партнерства предполагает производство аппаратных средств зарубежными партнерами, а «Лаборатория Касперского» будет обеспечивать их специализированным программным обеспечением. Изначально компания не планировала заниматься аппаратным обеспечением, но была вынуждена инвестировать в это направление после ухода западных вендоров с российского рынка.

Индия рассматривается как одно из ключевых направлений. Локализация производства в этой стране поможет компании укрепить позиции на азиатском рынке, снизить логистические расходы и обойти санкционные риски. Кроме того, это ускорит процесс получения сертификатов от местных регуляторов.

Саудовская Аравия также оценивается как перспективный рынок из-за растущего спроса на защищенные технологические решения. В настоящее время компания активно развивает программно-аппаратные комплексы на базе операционной системы КасперскйОС. Ранее Евгений Касперский также анонсировал проект смартфона, взлом которого невозможен.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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