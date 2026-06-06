Wildberries откроет пункты выдачи заказов в своих отелях

·25·Технологии
Wildberries откроет пункты выдачи заказов в своих отелях

Компания Wildberries планирует разместить пункты выдачи заказов (ПВЗ) в своих отелях WB Травел, которые строятся в России. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 сообщил генеральный директор группы РВБ Роберт Мирзоян. Об этом пишет Иксбт.ком сообщает .

Основная цель проекта — сохранить для клиентов привычный сценарий покупок даже во время отпуска. Теперь туристы смогут заказывать необходимые товары прямо в отель и забирать их на месте.

В настоящее время Wildberries намерена протестировать эту модель в России в рамках концепции WB Травел. По словам представителей компании, этот сервис создаст дополнительные удобства для отдыхающих и расширит экосистему платформы.

Напомним, ранее появлялись сообщения о том, что компания Wildberries намерена приобрести долю в «AliExpress Россия». Компания продолжает укреплять свои позиции в сфере логистики и розничной торговли.

WildberriesWB TravelЭлектронная КоммерцияЛогистикаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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