Стало известно, что процессоры AMD Зен 6 будут работать на частоте 6,5 ГГц

В сети появились новые подробности о будущей архитектуре Зен 6 от компании AMD под кодовым названием Медуса. Согласно данным, опубликованным известным инсайдером Муре’с Лав Ис Деад, главной особенностью процессоров нового поколения станут рекордные тактовые частоты. Ожидается, что ядра Зен 6 будут работать на базовой частоте 6,5 ГГц, а в режиме Буст показатель достигнет 6,6 ГГц и выше (вплоть до 7 ГГц). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

AMD планирует достичь таких результатов благодаря переходу на новый 2-нанометровый технологический процесс Н2Кс компании TSMC. Если эти прогнозы оправдаются, Зен 6 обойдет процессор Intel Core i9-14900КС (6,2 ГГц), который сейчас является рекордсменом потребительского рынка. Также новые чипы обещают значительный скачок в производительности и энергоэффективности.

В мобильном сегменте также ожидаются интересные изменения. Модель Медуса Поинт с до 10 ядрами Зен 6 и графикой РДНА 4 предназначена для массовых ноутбуков, а вариант Медуса Хало Mini получит 14-ядерный ЦП и мощную графику на архитектуре РДНА 5. По оценкам, производительность этой встроенной графики может достичь уровня NVIDIA GeForce RTX 4060.

Флагманская модель Медуса Хало будет оснащена 26-ядерным процессором и еще более мощным графическим чипом. Кроме того, AMD работает над новыми графическими чиплетами под кодовым названием Алфа Трион. Ожидается, что эта архитектура будет использоваться не только в видеокартах и ноутбуках, но и в будущих игровых консолях Ксбокс. Для самого бюджетного сегмента разрабатывается 6-ядерный процессор Бумблеби.

Если планы компании не изменятся, первые настольные процессоры Зен 6 и мобильные модели Медуса Поинт поступят в продажу в первой половине 2027 года. Официальная презентация новых продуктов, скорее всего, состоится на выставке КЭС 2027.