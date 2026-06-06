Администрация Трампа может стать акционером OpenAI

·53·Технологии
Администрация Трампа может стать акционером OpenAI

Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил, что ведет переговоры с компаниями в сфере искусственного интеллекта (ИИ) о заключении сделок, которые позволят «американскому народу извлечь выгоду из успехов ИИ». Хотя Трамп не назвал конкретные компании, КНБК сообщил, что администрация Трампа обсуждает с OpenAI вопрос государственной доли. Об этом пишет Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным, эта доля может быть использована для формирования предложенного OpenAI «Фонда общественного благосостояния» (Публик Веалт Фунд). По плану компании, доходы фонда будут распределяться напрямую среди граждан, что позволит людям получать выгоду от роста ИИ независимо от их стартового капитала. Как пишет Bloomberg, Трамп поддержал эту идею, подчеркнув, что американский народ должен стать партнером компаний.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман с начала 2025 года обсуждает идею наличия государственной доли в крупных ИИ-компаниях. Это соответствует интересу Трампа к государственному владению в прибыльных компаниях. Например, в прошлом году правительство США приобрело 10-процентную долю в оказавшемся в трудном положении производителе чипов Intel.

Эта идея вызывает интерес с обеих сторон политического спектра. Сенатор Берни Сандерс предложил ввести единовременный налог в размере 50% для таких компаний, как OpenAI, Anthropic и xAI (входящая в состав SpaceX). По мнению Сандерса, этот налог должен уплачиваться в виде акций и обеспечивать обслуживание триллионов долларов, поступающих от ИИ, в интересах всех.

Однако эта инициатива не лишена критики. Бывший советник Трампа по вопросам ИИ и криптовалют Дэвид Сакс предупредил, что эта идея может привести к чрезмерному слиянию корпораций и правительства. Бывший сотрудник Microsoft Даре Обасанджо предположил в социальных сетях, что эти действия закладывают основу для спасения OpenAI правительством (баилут).

OpenAIДональд ТрампИскусственный ИнтеллектСэм АльтманСША
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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