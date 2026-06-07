Бомбардиер Глобал 8000: долетел из Монреаля в Ниццу за 6 часов

Канадская компания Бомбардиер объявила о важном достижении своего нового флагмана — бизнес-джета Глобал 8000. Самолет совершил беспосадочный перелет из Монреаля в Ниццу (Франция) чуть более чем за шесть часов, доставив пассажиров на Гран-при Монако. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Хотя производитель не раскрыл точное время полета, этот рейс продемонстрировал возможности нового воздушного судна, которое признается одним из самых быстрых и дальнобойных бизнес-джетов в мире. Максимальная скорость модели Глобал 8000 достигает 0,95 числа Маха, а дальность полета составляет 14 800 километров.

По данным Бомбардиер, самолет в первую очередь предназначен для межконтинентальных дальних перелетов. Одной из его ключевых особенностей является система поддержания давления в салоне. Даже на высоте 12,5 км условия внутри самолета соответствуют высоте менее 900 метров над уровнем моря. Это снижает усталость пассажиров и облегчает адаптацию к смене часовых поясов.

Салон Глобал 8000 разделен на четыре отдельные зоны. На борту есть полноценная кухня, современные системы связи и специальные кресла Нуаге, предназначенные для комфортной работы во время длительных перелетов. Благодаря уникальной конструкции крыла и улучшенным взлетно-посадочным характеристикам этот самолет может использовать аэропорты с относительно короткими взлетно-посадочными полосами.