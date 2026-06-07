Чипы атомного размера: в Японии созданы нанотрубки в 100 тысяч раз тоньше человеческого волоса

·56·Технологии
Чипы атомного размера: в Японии созданы нанотрубки в 100 тысяч раз тоньше человеческого волоса

Группа японских исследователей из Токийского университета объявила о создании самых тонких в мире полупроводниковых нанотрубок. Их диаметр составляет всего один нанометр — это примерно в 100 тысяч раз тоньше человеческого волоса. Эта разработка считается важным шагом на пути к созданию более компактных микросхем и практически подтверждает теоретические расчеты, опубликованные почти 25 лет назад. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основной сложностью при создании таких сверхтонких неорганических нанотрубок было обеспечение их стабильности. Японские ученые решили эту проблему уникальным методом: они использовали нанотрубки из нитрида бора, выполняющие роль изолятора, в качестве «шаблона». Внутри этой оболочки в результате нагрева сформировалась сверхтонкая трубка из дисульфида молибдена (МоС2) — перспективного полупроводникового материала. В результате получилась структура, вложенная одна в другую по принципу «матрешки».

Ограниченное пространство заставляет атомы располагаться в почти идеальном порядке, что позволяет получать материал с минимальным количеством дефектов. Данная конструкция идеально подходит для транзисторов Гате-Алл-Арунд (ГАА), используемых в современных процессорах. В ходе экспериментов также подтверждено, что электронные свойства нанотрубки изменяются при уменьшении ее диаметра, что открывает возможности для более гибкого управления будущими полупроводниковыми устройствами.

Новый материал имеет ряд преимуществ перед кремнием. Современные кремниевые чипы создаются методом травления, что приводит к появлению дефектов в сверхмалых масштабах. Новые нанотрубки формируются с точностью до атома. Кроме того, они более стабильны и обладают более предсказуемыми свойствами по сравнению с углеродными нанотрубками, что крайне важно для промышленного производства.

В настоящее время исследователи работают над увеличением длины нанотрубок от нескольких сотен нанометров до одного микрометра и более. Также планируется использовать этот подход для создания других типов наноструктур, обладающих магнитными и сверхпроводящими свойствами.

ТехнологииНанотехнологииЯпонияПолупроводникиМикроэлектроника
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

OpenAI представила режим Lockdown Mode для защиты от кибератакOpenAI представила режим Lockdown Mode для защиты от кибератакСегодня, 20:54Бомбардиер Глобал 8000: долетел из Монреаля в Ниццу за 6 часовБомбардиер Глобал 8000: долетел из Монреаля в Ниццу за 6 часовСегодня, 19:56Китайский зонд Тианвен-2 приближается к астероиду, который может быть фрагментом ЛуныКитайский зонд Тианвен-2 приближается к астероиду, который может быть фрагментом ЛуныСегодня, 19:23ChatGPT стал самым быстрорастущим приложением в историиChatGPT стал самым быстрорастущим приложением в историиВчера, 18:48Корпус с экраном на боковой панели: представлен Гигабйте Аорус К510 Гласс ИнфинитйКорпус с экраном на боковой панели: представлен Гигабйте Аорус К510 Гласс ИнфинитйВчера, 18:29ВВДК 2026: обновление Siri и возможности Apple IntelligenceВВДК 2026: обновление Siri и возможности Apple IntelligenceВчера, 18:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Чипы атомного размера: в Японии созданы нанотрубки в 100 тысяч раз тоньше человеческого волоса – Zamin.uz, 07.06.2026