Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 Супер выйдут в начале 2027 года

·58·Технологии
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 Супер выйдут в начале 2027 года

Тайваньское издание БенчЛифе.инфо, опираясь на свои надежные источники, сообщило, что компания NVIDIA представит версии Супер серии GeForce RTX 50 в начале 2027 года. С большой вероятностью новые устройства будут показаны в рамках выставки КЭС 2027. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одним из самых важных обновлений в линейке GeForce RTX 50 Супер станет значительное увеличение объема памяти. Согласно данным, в этих картах с использованием стандарта памяти ГДДР7 объем памяти вырастет с 16 ГБ до 24 ГБ.

Также, согласно ранее распространенным сообщениям, в линейке может появиться версия RTX 5060 с 12 ГБ памяти. Производитель планирует выпустить модели Супер для настольных ПК (ПК) серий RTX 5060, 5070, 5070 Ти и 5080.

Пока нет точной информации о мобильных версиях (для ноутбуков) видеокарт. NVIDIA ставит целью установить новые стандарты в области графической производительности и энергоэффективности благодаря своей новой архитектуре.

NVIDIAGeForce RTX 50ВидеокартаТехнологииGDDR7
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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