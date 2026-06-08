Apple упрощает расчеты с помощью Siri и Камера

·28·Технологии
Apple упрощает расчеты с помощью Siri и Камера

Поход на ужин в большой компании и последующее разделение счета часто вызывают неудобства. Ситуация усложняется, если вы заказали меньше, но вынуждены платить и за дорогие напитки других. Компания Apple предложила инновационное решение этой проблемы на конференции WWDC 2026. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

С помощью новой функции пользователям достаточно направить камеру iPhone на чек. Режим Siri в приложении Камера превращает каждый товар в чеке в выбираемый элемент. Это позволяет легко определить, кто что заказал, и отправить индивидуальные запросы на оплату через Apple Каш в зависимости от съеденного.

Вице-президент Apple по программному обеспечению Себастьян Марино-Мес заявил во время презентации: «Если вы ужинаете с друзьями и наведете камеру iPhone на чек, вы сможете выбрать заказанные вами позиции и разделить счет через Apple Каш».

Хотя такие приложения, как СплитВисе или Таб, предлагают похожие услуги, они не получили широкого распространения. Преимущество решения Apple заключается в интеграции с системными приложениями, такими как iMessage. Это позволяет пользователям совершать платежи естественно и быстро, не загружая дополнительные приложения.

Кроме того, функцию Siri ин Камера можно использовать и для других целей. Например, внедряется возможность получения информации о приблизительной пищевой ценности и калорийности блюда, просто наведя на него камеру.

AppleiPhoneSiriWWDCТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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