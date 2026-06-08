Пентагон внес Alibaba, Baidu и BYD в черный список

·9·Технологии
Пентагон внес Alibaba, Baidu и BYD в черный список

Министерство обороны США (Пентагон) расширило список компаний, поддерживающих китайских военных. В обновленный перечень вошли Alibaba, Baidu, производитель электромобилей BYD и известная в сфере робототехники компания Unitree. Ожидается, что это решение значительно затруднит сотрудничество американских компаний с данными организациями. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Этот список, известный как 1260H, сформирован на основании Закона о полномочиях в области национальной обороны 2021 года. Это один из ключевых инструментов, которые правительство США использует для введения ограничений против китайских технологических гигантов. В настоящее время количество компаний в списке достигло 188, что может еще больше усилить экономические противоречия между двумя странами.

Практически все крупные игроки Китая в сфере искусственного интеллекта, включая присоединившуюся в прошлом году Tencent, теперь находятся под контролем Пентагона. Компания Baidu является лидером не только в области поисковых систем, но и в сфере автономных транспортных средств. Кроме того, администрация Дональда Трампа ранее ввела 100-процентные пошлины на импортируемые из Китая электромобили.

Другие представители автомобильной промышленности также не остались без ограничений. Наряду с BYD в список вошли Nio, производитель аккумуляторов CALB Group и компания EVE Energy. Также место в этом списке вслед за своим конкурентом Hesai занял производитель лидарных датчиков Robosense. На данный момент такие компании, как Alibaba, Baidu и BYD, официально не прокомментировали эту ситуацию.

ПентагонAlibabaBaiduBYDКитай
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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