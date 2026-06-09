В приложении «Мой id» появилась виртуальная карта «Тройка»

Жители и гости Москвы теперь могут пользоваться виртуальной транспортной картой «Тройка» непосредственно через приложение «Мой id». Это нововведение позволяет оплачивать проезд во всех видах общественного транспорта столицы с помощью смартфона и избавляет от необходимости носить с собой пластиковую карту. Об этом сообщает Ixbt.com сообщение дает.

По информации Департамента информационных технологий города Москвы, для оплаты проезда пользователю достаточно вывести QR-код карты на экран устройства. В метро, МЦК (Московское центральное кольцо), МЦД (Московские центральные диаметры) и на речном транспорте код считывается сканером на турникете.

В наземном транспорте (автобус, электробус, трамвай) и на станциях МЦД с валидаторами, наоборот, необходимо отсканировать смартфоном QR-код, отображаемый на экране валидатора. Виртуальная «Тройка» обеспечивает быструю оплату проезда, и ее невозможно потерять или забыть дома, как пластиковую карту.

В настоящее время в приложении «Мой id» доступно более 20 документов и сервисов. Они пригодятся для использования городских услуг, получения скидок, подтверждения льгот, а также заполнения различных анкет и заявлений. Поскольку смартфон всегда под рукой, вся необходимая информация готова к использованию в цифровом формате.