Apple представила iOS 27 и iPadOS 27: Ликуид Гласс и Siri AI

·9·Технологии
Apple представила iOS 27 и iPadOS 27: Ликуид Гласс и Siri AI

На конференции WWDC компания Apple представила свои новые операционные системы — версии iOS 27 и iPadOS 27. Первые тестовые сборки для разработчиков уже выпущены, публичное бета-тестирование начнется в следующем месяце, а финальный релиз запланирован на осень. Главным нововведением обеих платформ стала экосистема Apple Intelligence и помощник Siri AI нового поколения. Теперь голосовой ассистент имеет отдельное приложение и более глубоко интегрирован в систему. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Apple также внесла серьезные изменения в дизайн. Компания развила концепцию Ликуид Гласс («жидкое стекло»), предоставив пользователям возможность вручную настраивать прозрачность интерфейса. Визуальные эффекты были улучшены, контрастность элементов повышена, а иконки приложений стали более детализированными и четкими. В системе iOS 27 особое внимание уделено производительности: приложения открываются на 30 процентов быстрее, а время передачи файлов через АирДроп сократилось на 80 процентов.

В приложении Маил появилась функция умного поиска, а ВоикеОвер научилась подробно описывать изображения и автоматически создавать субтитры для видео для слабовидящих пользователей. Одним из важных новшеств стало расширение общих альбомов iCloud. Теперь пользователи Android и Windows также могут присоединяться к семейным альбомам и загружать в них медиафайлы в полном качестве.

В версии iPadOS 27 основной акцент сделан на работе с контентом. Пользователи могут быстро создавать слайд-шоу из фотографий и видео и экспортировать их в видеоформате. Кроме того, скорость работы с внешними накопителями (флеш-накопителями и жесткими дисками) увеличилась в несколько раз. Режим Флёвер в Apple Мапс стал более детализированным, а функция ГймКит теперь позволяет подключаться к спортивным тренажерам не только через Apple Watch, но и через iPhone и новые AirPods Pro 3.

AppleiOS 27iPadOS 27Siri AIТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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