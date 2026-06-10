Huawei Мате 90: первый смартфон, преодолевающий ограничения закона Мура

·1·Технологии
Huawei Мате 90: первый смартфон, преодолевающий ограничения закона Мура

Компания Huawei готовит сразу несколько инновационных решений по охлаждению для своей новой серии Huawei Мате 90. По данным инсайдеров, устройство будет оснащено передовой архитектурой 3Д-теплораспределения. Хотя ранее сообщалось о МЭМС-вентиляторе, последние данные указывают на использование более сложной системы — жидкостного контура с микронасосом и технологии трехмерной передачи тепла. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Основная идея новой системы заключается в распределении тепла не только от CPU, но и по всей поверхности устройства в вертикальном и горизонтальном направлениях. По словам инсайдера, известного под ником Смарт Пикачу, эта технология предотвращает локальный перегрев. В конструкции ожидается использование медной фольги, слоев графена и жидкости, циркулирующей с помощью микронасоса, что позволит эффективно отводить тепло через экран или заднюю панель.

В серии Huawei Мате 90 впервые будет установлен новый чип Кирин 5Г, созданный на основе технологии Логик Фолдинг. Эта концепция была представлена Huawei в рамках закона масштабирования Тау и направлена на преодоление физических ограничений закона Мура за счет многоуровневой оптимизации микросхем. Ожидается, что это выведет производительность смартфона на новый уровень.

Кроме того, компания работает над специальными аксессуарами для новых флагманов, которые поднимут возможности зум-съемки до уровня профессиональных камер. К слову, инсайдер Смарт Пикачу ранее предоставлял точную информацию о таких устройствах, как Xiaomi 13 Ultra и Xiaomi Пад 6. Также не исключено, что в продажу поступит отдельная версия Huawei Мате 90 с активным вентилятором.

HuaweiMate 90KirinСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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