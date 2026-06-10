Snapchat ввел новые ограничения для пользователей младше 16 лет

·3·Технологии
Snapchat ввел новые ограничения для пользователей младше 16 лет

Социальная сеть Snapchat объявила о введении новых ограничений контроля контента для обеспечения безопасности несовершеннолетних пользователей. Теперь пользователи в возрасте от 13 до 15 лет могут делиться постами в Спотлигхт только с теми, на кого они подписаны и с кем являются взаимными друзьями. По словам представителей компании, для лиц младше 16 лет будет создан отдельный профиль, отображающий посты в Сториес и Спотлигхт. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно новым правилам, в контенте пользователей этой возрастной категории не будут отображаться такие метрики, как количество лайков. Эта мера направлена на снижение социального давления среди молодежи, возникающего из-за стремления к высоким показателям. Ранее Snapchat разрешал этой группе делиться постами в Спотлигхт со всеми, однако в целях безопасности их профили оставались скрытыми.

Пользователи в возрасте от 16 до 18 лет по-прежнему могут публично делиться постами в Спотлигхт, но их контент будет ограничен только друзьями, подписчиками и пользователями, с которыми есть общие знакомые. Кроме того, родители смогут отслеживать время, которое их дети проводят в разделах Сториес и Спотлигхт, через функцию Фамилй Кентер.

В настоящее время Snapchat блокирует возможность отправки запросов в друзья или сообщений подросткам от незнакомых лиц. Если подросток начинает чат с незнакомцем, приложение выводит предупреждающее сообщение. Другие платформы, такие как Instagram, в последние годы также усиливают ограничения путем внедрения специализированных аккаунтов для подростков.

Несмотря на то, что компания Снап столкнулась с несколькими судебными процессами по поводу зависимости от социальных сетей, ее руководитель Эван Спиегел подчеркивает положительное влияние платформы. По его словам, Snapchat связывает пользователей с близкими друзьями, и его не следует рассматривать наравне с такими платформами, как TikTok или Instagram.

SnapchatСоциальные сетиТехнологииБезопасностьSpotlight
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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