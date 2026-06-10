Starlink покоряет авиакомпании высокоскоростным интернетом на большой высоте

Борьба между мировыми авиакомпаниями за привлечение клиентов премиум-класса усиливается. Теперь высокоскоростной Wi-Fi на борту превратился из простого удобства в основное поле конкуренции между проектом Starlink Илона Маска и спутниковой сетью Amazon ЛЭО Джеффа Безоса. Starlink в настоящее время контролирует около двух третей всех спутников в космосе, став основным источником дохода для SpaceX. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным аналитической компании Валур Консултанкй, в 2026 году Starlink добавила в число своих клиентов 11 новых авиакомпаний по всему миру. Для сравнения, в 2022 году компания подписала контракты всего с 3 авиаперевозчиками, в 2024 году — с 8, а в 2025 году — с 22. Amazon, продолжающая формировать свою спутниковую группировку, в прошлом месяце столкнулась с трудностями из-за аварии ракеты Blue Origin, однако уже достигла предварительных договоренностей с Делта Air Линес и ДжетБлуе Аирвайс.

Установка систем Starlink или Amazon требует от авиакомпаний крупных инвестиций в сотни миллионов долларов. Президент компании Амадеус Десиус Вальморбида назвал эту технологию «революционной». По его мнению, в ближайшие годы каждая авиакомпания будет стремиться внедрить свою версию, поскольку эта услуга становится не выбором, а обязательным требованием.

Согласно аналитике Укла, Starlink работает в несколько раз быстрее традиционных геостационарных систем благодаря использованию более 10 000 низкоорбитальных спутников. Авиакомпания Сутвест Аирлинес объявила о выборе системы Starlink для сохранения лидерства на рынке. Также Американ Аирлинес заявила, что с начала 2027 года оснастит оборудованием Starlink более 500 своих самолетов.