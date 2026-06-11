Сервис доставки дронами Винг расширяется в США

·1·Технологии
Сервис доставки дронами Винг расширяется в США

Сервис доставки дронами Винг, принадлежащий компании Алфабет, в рамках партнерства с Walmart начинает работу еще в семи городах США. Это расширение является частью плана по созданию крупной сети доставки дронами, которая к следующему году охватит более 270 торговых точек Walmart. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В число новых зон обслуживания вошли Мемфис, Новый Орлеан, Филадельфия, Финикс, Сан-Диего, Сан-Франциско и Солт-Лейк-Сити. В результате партнерство Винг и Walmart охватит около 20 крупных рынков США. В настоящее время компания успешно доставляет товары клиентам в таких городах, как Атланта, Даллас и Хьюстон.

Walmart годами тестировал доставку дронами, но решил расширить масштабы сотрудничества благодаря успеху проектов с Винг. В январе компании объявили, что запустят эту услугу еще в 150 магазинах Walmart.

По данным Винг, доставка дронами теперь становится не просто новинкой, а повседневной потребностью. Компания уже выполнила более 1 миллиона коммерческих рейсов. Директор по развитию бизнеса Винг Хизер Ривера отметила, что 25% самых активных клиентов пользуются этой услугой не менее трех раз в неделю.

WingAlphabetWalmartДроныТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

КровдСтрике: половина хакерских атак на технологический сектор США приходится на КНДРКровдСтрике: половина хакерских атак на технологический сектор США приходится на КНДРСегодня, 19:52Компутекс 2026: Asus представила новые ROG Ally Кс20 и ноутбуки Nvidia RTX СпаркКомпутекс 2026: Asus представила новые ROG Ally Кс20 и ноутбуки Nvidia RTX СпаркСегодня, 19:23Интернет не нужен: НСПК запускает систему офлайн-платежей через смарт-часыИнтернет не нужен: НСПК запускает систему офлайн-платежей через смарт-часыВчера, 17:55SpaceX создает ИИ-спутники размером с Boeing 747SpaceX создает ИИ-спутники размером с Boeing 747Вчера, 17:54В Московском зоопарке искусственный интеллект начал отслеживать пандВ Московском зоопарке искусственный интеллект начал отслеживать пандВчера, 17:29В Якутии представлена роботизированная мобильная станция для дронов ПАСЭКАВ Якутии представлена роботизированная мобильная станция для дронов ПАСЭКАВчера, 17:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус