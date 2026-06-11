Сервис доставки дронами Винг расширяется в США

Сервис доставки дронами Винг, принадлежащий компании Алфабет, в рамках партнерства с Walmart начинает работу еще в семи городах США. Это расширение является частью плана по созданию крупной сети доставки дронами, которая к следующему году охватит более 270 торговых точек Walmart. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В число новых зон обслуживания вошли Мемфис, Новый Орлеан, Филадельфия, Финикс, Сан-Диего, Сан-Франциско и Солт-Лейк-Сити. В результате партнерство Винг и Walmart охватит около 20 крупных рынков США. В настоящее время компания успешно доставляет товары клиентам в таких городах, как Атланта, Даллас и Хьюстон.

Walmart годами тестировал доставку дронами, но решил расширить масштабы сотрудничества благодаря успеху проектов с Винг. В январе компании объявили, что запустят эту услугу еще в 150 магазинах Walmart.

По данным Винг, доставка дронами теперь становится не просто новинкой, а повседневной потребностью. Компания уже выполнила более 1 миллиона коммерческих рейсов. Директор по развитию бизнеса Винг Хизер Ривера отметила, что 25% самых активных клиентов пользуются этой услугой не менее трех раз в неделю.