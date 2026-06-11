В России запущен новый цифровой сервис для путешествий по заповедникам

На портале «Госуслуги» запущен новый сервис, предназначенный для организации путешествий по особо охраняемым природным территориям России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко. Теперь пользователи могут планировать свои поездки через специальный раздел «Посещение особо охраняемых природных территорий». Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новый цифровой сервис позволяет онлайн получать электронные разрешения на посещение заповедников, национальных парков и заказников, а также оформлять цифровые пропуска для личного транспорта. Кроме того, через сервис можно ознакомиться с уникальными туристическими маршрутами и получить информацию о приобретении льготных разрешений.

В настоящее время через систему доступны разрешения на посещение 36 территорий, а до конца года их число планируется увеличить до 60. Охраняемые территории разделены на два направления: категории «Пульс природы» для активного отдыха и «Мир тишины» для спокойного времяпрепровождения.

Интерактивная карта и система фильтров помогают пользователям находить подходящие места в нужном регионе или федеральном округе. Среди доступных объектов — такие популярные места, как Алтайский заповедник, входящий в список наследия УНЭСКО, национальный парк «Кенозерский», а также водопад Кивач в Карелии.

Этот проект является новым этапом системы оказания государственных услуг, работающим по принципу «одного окна». Объединяя в среднем 17 различных услуг, сервис позволяет быстро решать сложные задачи удаленно, сокращая время на подготовку к путешествию и повышая удобство для туристов.