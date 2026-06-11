WhatsApp прекращает поддержку старых смартфонов iPhone и Android

·30·Технологии
WhatsApp прекращает поддержку старых смартфонов iPhone и Android

Команда популярного мессенджера WhatsApp обновила информацию о поддерживаемых операционных системах в своем центре данных. Согласно последним изменениям, с 30 ноября 2026 года будут поддерживаться только версии операционной системы iOS 15.5 и выше. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Также изменились требования для смартфонов Android. С 8 сентября 2026 года мессенджер продолжит работать только на Android 6 и более новых версиях. Разработчики отмечают, что перед полным прекращением поддержки системы пользователям будет отправлено несколько уведомлений о необходимости обновления.

Примечательно, что для пользователей iPhone 6с, iPhone 6с Plus, iPhone SE (1-го поколения), iPhone 7 и iPhone 7 Plus эта новость не несет серьезной угрозы. Последнее обновление для этих моделей было выпущено до версии iOS 15.8.8, поэтому владельцам достаточно обновить свои устройства до указанного срока.

В настоящее время все устройства Apple, поддерживающие версию iOS 15.1, имеют возможность обновиться до версии 15.5. Поэтому пользователям рекомендуется своевременно обновлять программное обеспечение на своих смартфонах, чтобы продолжать пользоваться мессенджером.

WhatsAppiPhoneAndroidОбновлениеТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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