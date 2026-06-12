В преддверии IPO SpaceX: структуры СПВ создают риски для инвесторов

·40·Технологии
В преддверии IPO SpaceX: структуры СПВ создают риски для инвесторов

Компания SpaceX готовится к началу торгов, запланированному на 12 июня. Однако перед официальным листингом вокруг сложной и непрозрачной системы владения акциями компании — специальных инвестиционных структур СПВ (Спекиал Пурпосе Вехикле) — возникли серьезные разногласия. Именно эта модель в последний момент стала источником неопределенности для многих инвесторов. Об этом сообщает Иксбт.ком .

СПВ — это юридические «пулы», в которых несколько инвесторов объединяют капитал для покупки доли в частной компании. В случае со SpaceX эта модель стала необычайно сложной: из-за высокого спроса на ценные бумаги инвесторы создавали новые СПВ поверх существующих, формируя цепочки из четырех и даже пяти уровней. Это означает, что конечный инвестор отделен от реальной доли в SpaceX несколькими посредническими структурами.

В результате существует риск того, что количество конечных акций окажется меньше ожидаемого или в некоторых случаях они вовсе не будут распределены. После IPO действует период лок-уп, ограничивающий продажу акций инсайдерами и ранними инвесторами. В случае со SpaceX этот срок может составить около 4 месяцев. Только после поэтапного снятия ограничений менеджеры СПВ начнут распределять бумаги вниз по цепочке.

В многоуровневых структурах возрастает риск не только задержек, но и «размытия долей» за счет комиссий посредников-управляющих. Также отдельной проблемой является закрытость информации: участники СПВ не имеют прямой информации о том, как распределяются активы на каждом уровне. Это повышает вероятность ошибок или недобросовестных действий.

По мнению участников рынка, после окончания периода лок-уп может выясниться, что некоторые СПВ не владеют заявленными акциями или управлялись непрозрачно. Ситуация вокруг SpaceX станет испытанием не только для выхода компании на рынок, но и для устойчивости модели многоуровневых СПВ, ставшей в последние годы основным инструментом доступа к частному венчурному рынку.

SpaceXIPOИнвестицииSPVElon Musk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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