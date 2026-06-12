Oracle расширяет «облака искусственного интеллекта»: выручка выросла на 21 процент

Компания Oracle опубликовала отчет о результатах финансового квартала. Выручка и прибыль компании оказались выше ожиданий аналитиков, также был повышен прогноз годовой прибыли. Несмотря на это, акции компании упали в цене почти на 10% на фоне планов по привлечению нового капитала для расширения инфраструктуры искусственного интеллекта (AI). Об этом сообщает Иксбт.ком .

За отчетный период выручка Oracle выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,18 миллиарда долларов. Чистая прибыль увеличилась с 3,43 миллиарда долларов в прошлом году до 4,22 миллиарда долларов. Компания сохранила прогноз выручки на 2027 финансовый год на уровне 90 миллиардов долларов, но повысила ожидаемую прибыль на акцию до 8,05 доллара.

Компания планирует привлечь около 40 миллиардов долларов за счет выпуска долговых обязательств и акций для развития инфраструктуры AI. Капитальные затраты выросли на 162%, достигнув 55,7 миллиарда долларов. Инвесторы выражают обеспокоенность по поводу финансовой устойчивости такой модели масштабного роста. Направление облачных сервисов выросло на 47%, составив 9,91 миллиарда долларов, а сегмент облачной инфраструктуры достиг 5,8 миллиарда долларов при росте на 93%.

Особое внимание было уделено показателю РПО (объем невыполненных обязательств по контрактам), который вырос на 363%, составив 638 миллиардов долларов. Согласно анализу Bank of America, более половины этой суммы приходится на контракты с OpenAI. Тот факт, что клиенты Oracle осуществляют предоплату за ресурсы GPU или предоставляют собственное оборудование, помогает компании снизить личные расходы на строительство центров обработки данных.