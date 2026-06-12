SpaceX, Anthropic и OpenAI: на рынке IPO начинается новая эра

Рынок IPO снова оживает, но на этот раз лидерство переходит к совершенно другим компаниям. Эпоху ФААНГ, долгое время доминировавшую на рынке, сменяет новая — акроним МАНГОС. В эту группу входят такие гиганты, как Meta (или в некоторых источниках Microsoft), Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI и SpaceX. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Половина компаний из этого списка одновременно готовятся к выходу на открытый рынок. Этот процесс станет своеобразным испытанием для инвесторов, оценки стоимости компаний и того, чего ожидать от технологических гигантов к 2026 году.

В подкасте Экуитй от TechCrunch ведущие Кирстен Коросек, Энтони Ха и Шон О'Кейн проанализировали истинную суть этой волны IPO. Эксперты обсудили не только сухие цифры, но и то, кто больше всего выиграет от этого процесса и как изменится рыночная конъюнктура.

Ожидается, что выход лидеров в области AI и космических технологий на публичный рынок станет новой поворотной точкой для мировой экономики. За этими новостями можно следить на Apple Подкастс, Spotify и других платформах.