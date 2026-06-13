Трансформер на чипе Snapdragon и Хелиос 18: Acer на выставке Computex 2026

Тайваньская компания Acer представила свои новинки на выставке Computex 2026. Одним из главных героев презентации стал Acer Свифт Спин 14 AI. Это ноутбук-трансформер с сенсорным экраном, раскрывающимся на 360 градусов. Устройство оснащено процессорами Snapdragon Кс2 Элите или Snapdragon Кс2 Plus, а также блоком Qualcomm Хексагон NPU с производительностью 80 TOPS. Этот ноутбук, входящий в серию Copilot+ ПК, работает под управлением Windows 11 и оптимизирован для сценариев использования AI. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Для любителей игр компания представила флагман Предатор Хелиос 18 AI. Его топовая конфигурация оснащена процессором Intel Core Ultra 9 290ХКс Plus и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 Лаптоп GPU с 24 GB памяти ГДДР7. Ноутбук получил 18-дюймовую панель Mini ЛЭД, которая может работать в двух режимах: 4К (120 Hz) или Фулл ХД (240 Hz). Также устройство поддерживает до 256 GB оперативной памяти ДДР5.

Acer также серьезно выходит на рынок портативных игровых устройств. Новая консоль Предатор Atlas 8 оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном и работает на платформе Intel Арк Г3 Экстреме. Устройство способно генерировать кадры с помощью AI благодаря технологии Intel XeSS 3. Консоль оснащена 24 GB оперативной памяти и 1 TB SSD, а её вес составляет 810 грамм.

Модель Свифт Спин 14 AI очень удобна для мобильной работы: её вес составляет всего 1,34 кг, а толщина — до 16,5 мм. Аккумулятор обеспечивает до 23 часов просмотра видео. В комплекте идет стилус Acer Активе Стйлус 420, который заряжается внутри корпуса. Также на выставке были представлены умные очки и новые 3Д-мониторы. Ожидается, что продажи консоли Предатор Atlas 8 начнутся в октябре текущего года.