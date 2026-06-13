Российский интернет лишается сертификатов: ГлобалСигн начала отключение

·38·Технологии
Российский интернет лишается сертификатов: ГлобалСигн начала отключение

Японский центр сертификации ГлобалСигн начал процесс отзыва ранее выданных ССЛ-сертификатов у российских компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы российского подразделения компании Дмитрия Рыжикова партнерам. Сообщается, что новые требования консорциума КА/Бровсер Форум, объединяющего разработчиков браузеров и центры сертификации, требуют строгого соблюдения санкционных ограничений. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

ССЛ-сертификаты обеспечивают защищенное соединение ХТТПС и подтверждают подлинность сайта. В результате их отзыва браузеры, такие как Google Chrome, Сафари и Фирефокс, будут показывать пользователям предупреждение о небезопасности сайта или полностью блокировать доступ к ресурсу. По мнению экспертов, ГлобалСигн занимала около 90% рынка коммерческих зарубежных сертификатов в России.

Минцифры России рекомендует пользователям переходить на ТЛС-сертификаты, бесплатно выдаваемые государством. Однако эти локальные сертификаты не признаются международными браузерами. Это создает риск изоляции российской интернет-инфраструктуры от внешнего мира и разделения на внутренний и внешний контуры.

Эксперты отмечают, что проблема касается не только веб-сайтов, но и программного обеспечения для систем Windows, macOS и iOS. Особенно уязвимыми остаются мобильные приложения, использующие механизм Кертификате Пиннинг — после отзыва сертификата связь между приложением и сервером может быть полностью прервана до выхода обновления.

По предварительным оценкам, этот процесс затронет от 15 до 20 тысяч доменов второго уровня и сотни тысяч связанных с ними поддоменов. Это может привести к серьезным сбоям в работе многих корпоративных систем и сервисов в российском сегменте интернета.

GlobalSignSSLРоссияИнтернетСанкции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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