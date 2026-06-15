Huawei отказывается от Windows: представлены первые компьютеры на HarmonyOS

Китайский технологический гигант Huawei официально объявил, что в 2026 году выпустит на рынок свои первые коммерческие компьютеры, работающие на базе собственной операционной системы HarmonyOS. Этот шаг является важной частью стратегии компании по полному прекращению зависимости от западных технологий, в частности от системы Windows компании Microsoft. Ожидается, что новые устройства откроют новую эру в отрасли не только как программное обеспечение, но и как целостная экосистема. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рамках конференции Huawei Девелопер Конференке 2026 президент подразделения планшетов и персональных компьютеров компании Чжу Дундун поделился планами в этом направлении. По его словам, официальная презентация первых компьютеров под управлением HarmonyOS запланирована на сентябрь 2026 года. В июле и августе будут проведены процессы тестирования новых систем и запуск пилотных проектов.

Новое решение для корпоративного сектора и государственных ведомств

Компьютеры нового поколения в первую очередь предназначены для государственных структур, финансового сектора, энергетических компаний и крупных корпоративных организаций. По данным иксбт.ком, Huawei стремится обеспечить безопасность и независимость в бизнес-сегменте за счет расширения своей программной экосистемы. Если раньше HarmonyOS использовалась в основном в смартфонах и планшетах, то теперь она станет фундаментом для полноценных рабочих станций и ноутбуков.

Huawei уже подготовила для бизнеса ноутбуки ХМ740 и ХМ940. Например, модель ХМ740 оснащена 14,2-дюймовым ОЛЭД-экраном, который поддерживает частоту обновления 120 Гц. Толщина устройства составляет всего 14,5 мм, а вес — 1,32 кг. Самое примечательное, что производитель обещает до 21 часа работы ноутбука от одного заряда.

Безопасность и технические возможности

С программной точки зрения система HarmonyOS ПК будет оснащена специальным цифровым режимом, позволяющим разделять рабочие и личные данные. Это очень полезно для обеспечения безопасности данных корпоративных пользователей. Технические характеристики настольных компьютеров (десктоп), включая конфигурацию CPU и памяти, пока держатся в секрете, однако в сети уже появились первые изображения этих систем.

Эта новость имеет большое значение и для рынка Узбекистана. Бренд Huawei пользуется высоким авторитетом в нашей стране, и многие представители государственного и частного сектора используют устройства этого бренда. Появление новой операционной системы, независимой от Windows, в будущем может позволить диверсифицировать местную ИТ-инфраструктуру.

Компания планирует значительно увеличить объем поставок компьютеров с предустановленной HarmonyOS в 2026 году. Это ознаменует новый этап конкуренции с такими гигантами, как Microsoft и Apple, не только на внутреннем рынке Китая, но и на международной арене.